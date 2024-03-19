أردوغان يريد أن يكمل "ما تبقى من أعمال في سوريا"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستستكمل تأمين كامل حدودها مع العراق حتى الصيف القادم، وتكمل أعمالها في سوريا.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمس الاثنين خلال مأدبة إفطار مع جنود في العاصمة أنقرة: "سنكمل حتما ما تبقى من أعمالنا في سوريا".

وأضاف: "هدفنا هو أن نورث أبناءنا (تركيا خالية من ظل الإرهاب المظلم، وبلدا دربه مضيء).

وشدد الرئيس التركي على أن امتلاك بلاده لجيش قوي "ليس خيارا بل ضرورة بالنسبة لنا".

وأكد: "نحن دولة وشعب وجيش، ينبغي أن يحافظ دائما على ردعه عند أعلى المستويات".

ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي العراق قبل نهاية أبريل لبحث العديد من القضايا التي تخص البلدين، حسب ما أفاد نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز.

وتحدثت مصادر إعلامية بوقت سابق عن أنه كانت هناك مباحثات مكثفة بين العراق وتركيا لبحث الملفات الخلافية وعلى رأسها ملف المياه وتصدير نفط إقليم كردستان ومسألة حزب العمال الكردستاني.

المصدر: RT