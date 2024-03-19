رئيس أركان القوات البرية الفرنسية: جيشنا يستعد لـ"أصعب المعارك"

صرح رئيس أركان القوات البرية الفرنسية الجنرال بيير شيل بأن الجيش الفرنسي يستعد لـ"أصعب الصراعات".

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وقال شيل في حديث لصحيفة "لوموند": "لحماية نفسه من الهجمات عليه وحماية مصالحه يستعد الجيش الفرنسي لأصعب المعارك، وهو يعلن ويظهر ذلك".

وأضاف أن الجيش الفرنسي "سيستجيب دائما بجاهزية" وبغض النظر عن تطور الوضع على الساحة الدولية.

وقال إن بين المهام المطروحة أمام الجنود الفرنسيين "تغيير النزعات وإظهار القوة وردع الهجوم"، وأن فرنسا ستعتمد على ترسانتها النووية وجيشها في ذلك.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد احتمال إرسال قواته إلى أوكرانيا ويستعد لإجراء عمليات عسكرية لمواجهة القوات الروسية عند الحاجة.

من جانبه أكد الكرملين أن المواجهة المباشرة بين روسيا و"الناتو" ستكون محتومة ومحسومة، في حال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا