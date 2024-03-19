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ماسك يوضح استغلال بايدن للمهاجرين غير الشرعيين في الانتخابات

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ماسك يوضح استغلال بايدن للمهاجرين غير الشرعيين في الانتخابات
Globallookpress
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أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن الحزب الديموقراطي بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن يستغل المهاجرين غير الشرعيين في الانتخابات.

وقال ماسك في مقابلة مع الصحفي دون ليمون: "إذا نظرت إلى القاعدة الانتخابية بدون المهاجرين غير الشرعيين، أعتقد أنه ستكون هناك خسارة كبيرة للولايات الزرقاء (الولايات الداعمة للحزب الديموقراطي) بحوالي 20 مقعدا في مجلس النواب، وينطبق هذا أيضا على الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "الديمقراطيون سيخسرون ما يقرب من 20 مقعدا في مجلس النواب إذا لم يتم احتساب المهاجرين غير الشرعيين في التعداد السكاني، وسيخسرون نسبة مشابهة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية".

وختم ماسك: "لذا فإن المهاجرين غير الشرعيين يؤثرون بالتأكيد على من يسيطر على مجلس النواب ومن يسيطر على الرئاسة".

يشار إلى أن الوضع مع الهجرة غير الشرعية، كان موضع جدل بين الولايات الجنوبية والحكومة الفيدرالية لعدة سنوات. ويبقى الوضع الأكثر توترا في هذا المجال في ولاية تكساس، التي تدعو سلطاتها إلى اتخاذ إجراءات صارمة لقمع الهجرة غير الشرعية وتتحدث علنا ضد سياسة الإدارة الأمريكية الحالية في هذا الشأن.

وسبق أن أعرب إيلون ماسك عن دعمه لسلطات تكساس، ودعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس إلى الاستقالة، متهما إياه بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية.

 

 

المصدر: منصة "إكس"

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