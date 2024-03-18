بوريل: الاتحاد الأوروبي يؤيد استخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا ولكن لا قرار نهائيا بعد

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن معظم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيدوا استخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، لكن لم يتخذ قرار نهائي بعد.

وصرح بوريل في وقت سابق بأنه يتوقع أن يتوصل الوزراء إلى توافق سياسي بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل كييف، مضيفا: "معظم دول الاتحاد الأوروبي تؤيد اقتراحنا، ولكن لا تزال هناك بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بأن رؤساء إدارات الشؤون الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي اتخذوا قرارا سياسيا بنقل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

هذا ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم على تخصيص 5 مليارات يورو لصندوق السلام الأوروبي لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2024.

وحذرت موسكو باستمرار الدول الغربية من مغبة استخدامها للأصول الروسية المجمدة.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في وقت سابق إن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على هذه الخطوة.

المصدر: نوفوستي