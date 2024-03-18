العاهل السعودي وولي العهد يهنئان الرئيس الروسي بإعادة انتخابه رئيسا لفترة جديدة

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب العاهل السعودي عن "أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته (بوتين)، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وأشاد الملك سلمان بن عبد العزيز بهذه المناسبة "بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

بدوره بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، وأعرب فيها "أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

وقد فاز بوتين بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع، في الانتخابات الرئاسية التي بدأت يوم 15 مارس الجاري وتواصلت إلى يوم 17 مارس، وحصل على نسبة 87.28% من أصوات المقترعين.

المصدر: واس