قديروف يعرب عن إعجابه بإحدى حلقات برنامج "فن الحياة" على شاشة RT العربية

أعرب رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن إعجابه بإحدى حلقات برنامج قناة RT العربية "فن الحياة" التي تناولت حياة الناس والمسلمين في الشيشان خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر قديروف الحلقة على قناته في "تلغرام" معلقا عليها: "أعد شباب RT مادة ممتازة للجمهور العربي عن حياة جمهورية الشيشان خلال شهر رمضان".

وفي الحلقة التي أعدتها الزميلة كارينا حسن، تناولت طقوس شهر رمضان المبارك وأجوائه في جمهورية الشيشان الروسية، التي يشكل فيها السكان المسلمون الغالبية، كما قامت بزيارة أبرز مساجد الجمهورية وشاركت وجبة الإفطار الرمضانية مع أهل البلد".

وعلقت مديرة قناة RT العربية، مايا مناع، على حلقة برنامج "فن الحياة" في جمهورية الشيشان قائلة: "لقد كان برنامج RT العربية -فن الحياة- عن رمضان في الشيشان رائعا حقا. انغمست كارينا حسن وفريقها في الأجواء الروحية للشهر الكريم وأظهرت كيف استقر اللاجئون الفلسطينيون من قطاع غزة في الجمهورية المضيافة".

وأشارت مناع إلى تعليقات مشاهدي قناة RT العربية، مؤكدة أنهم أعربوا عن شكرهم لكارينا حسن وفريقها على الحلقة، وشاركت بعض التعليقات الحماسية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المشاهدين إن "الجالية الشيشانية، وخاصة الجالية المسلمة، تحظى بالاهتمام في جميع أنحاء روسيا وتلعب دورا بارزا في جميع أنحاء الجنوب".

وأضاف آخر: "تلعب المرأة الشيشانية بشكل خاص والمرأة المسلمة بشكل عام دورا مهما في روسيا. وفي هذا يختلفون عن النساء المسلمات في الغرب، اللاتي يعانين من القمع ويحرمن أحيانا من أبسط حقوقهن".

وشدد مشاهد آخر على أن "في الغرب تتحول النساء إلى سلعة يمكن شراؤها وبيعها"، مضيفا "تحيا روسيا العظمى! يحيا بوتين!"، "يا له من برنامج جميل!".

وأضاف آخر: "بعد مشاهدة هذا الفيلم، أشعر بالفخر بجمهوريتي، والكثير من المشاعر الإيجابية!"، وتابع "إنه برنامج جميل جدا، وكارينا أيضا جميلة."

المصدر: RT