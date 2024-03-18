بن زايد يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

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كما وبعث نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وقد حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

وتجاوزت نسبة المشاركة 77.44% وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية "وام"