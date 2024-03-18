مقتل شخصين بقصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود

قتل شخصان وأصيب 4 آخرون بقصف صاروخي أوكراني اليوم الاثنين لقرية حدودية في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

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وكتب حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف في صفحته على "تلغرام": "قتل شخصان وأصيب 4 آخرون في قرية نيكولسكويه بهجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية".

وأشار إلى أن شابا عمره 17 عاما ورجلا قتلا جراء سقوط قذيفة على منزلهما.

وقال: "انتشل رجال الإنقاذ من تحت أنقاض المنزل طفلة مصابة في رأسها، والأطباء يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذها".

وتابع أن أعمال البحث في المنزل لا تزال مستمرة حيث من المحتمل أن تكون سيدتان بداخله.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 10 صواريخ RM-70 Vampire تشيكية أطلقتها قوات كييف على المنطقة وأن شخصين أصيبا بشظايا الصواريخ المعادية المدمرة.

وأضافت في وقت لاحق أنه تم اعتراض 8 صواريخ RM-70 Vampire وقذيفتي "أولخا"، وقذيفة "غراد".

المصدر: نوفوستي