أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة ميرنويه في مقاطعة زابوروجيه والقضاء على 895 عسكريا وإسقاط 23 صاروخ Vampire و168 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 90 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية.

على محور بيلغورود، صدت قواتنا جميع محاولات تسلل المجموعات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدة كوزينكا بمقاطعة بيلغورود، وتم القضاء على 65 مسلحا أوكرانيا وتدمير أسلحتهم.

على محور دونيتسك عززت قواتنا تحصيناتها وسيطرت على مواقع هامة وبلغت خسائر العدو 200 عسكري ومعدات وآليات عسكرية.

على محور أفدييفكا صدت قواتنا 9 هجمات معادية وقضت على 380 عسكريا ودمرت أسلحة ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك حررت قواتنا بلدة ميرنويه بمقاطعة زابوروجيه، وتم صد هجوم معاد والقضاء على 120 عسكريا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 40 عسكريا.

دمرت قواتنا مخازن للزوارق المسيرة، ومنصة IRIS-T ألمانية للدفاع الجوي بمقاطعة أوديسا، وموقعا لتجميع المسيرات في محيط بريلوكي بمقاطعة تشيرنيغييف.

أسقطت قواتنا 23 صاروخ Vampire تشيكية وصاروخ S200 سوفيتيا.

إسقاط 168 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية