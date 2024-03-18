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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في عملية مجمع الشفاء بغزة (صورة)

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في عملية مجمع الشفاء بغزة (صورة)
أرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة اليوم الاثنين.

ونشر الحساب الرسمي لجيش الدفاع الإسرائيلي على منصة "إكس" تغريدة كشف فيها خبر مقتل الرقيب، ماتان فينوغرادوف (20) عاما، وهو مقاتل في الكتيبة (932) التابعة للواء ناحال، والذي قتل في معارك شمال قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في عملية مجمع الشفاء بغزة (صورة)

وكشف الجيش الإسرائيلي مقتل 250 جنديا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة (7 أكتوبر) وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية اليوم الاثنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أنه "ينفذ عملية دقيقة" في منطقة مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع، مشيرا إلى أن "العملية تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام المجمع من جانب مسؤولين كبار من إرهابيي "حماس"".

المصدر: RT

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