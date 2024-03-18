الجيش الإسرائيلي و"الشاباك": نواصل تنفيذ عملية دقيقة لإحباط "الإرهاب" في مجمع الشفاء بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك أنهما يواصلان تنفيذ "عملية دقيقة لإحباط الإرهاب" في منطقة مجمع الشفاء الطبي غربي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيانهما إن "قوات الأمن الإسرائيلية رصدت خلال الساعات القليلة الماضية إطلاق نار من قبل إرهابيين من عدد من مباني المستشفيات".

وأشار البيان إلى أن "القوات اشتبكت مع الإرهابيين وأصابت عددا منهم".

وأفاد مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية حاصرت واقتحمت مدرستين قرب مجمع الشفاء، وأن الجيش الإسرائيلي اعتقل النازحين الرجال بعد اقتحام المدرسة الأمريكية قرب المجمع.

وأكد مراسلنا بأن فصائل فلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية غرب غزة.

من جهتها أفادت مصادر في مجمع الشفاء، بأن "أكثر من 40 غارة استهدفت مجمع الشفاء الطبي، وأن انفجاران عنيفان وقعا داخل المجمع".

وأوضحت المصادر أن "أكثر من 30 ألف نازح داخل المجمع حياتهم في خطر، وأكثر من 5 آلاف جريح حياتهم في خطر جراء القصف وانقطاع الكهرباء".

وكشفت أنه "تم اعتقال نحو 80 مدنيا من داخل المجمع".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أنه "ينفذ عملية دقيقة" في منطقة المجمع شمال القطاع، مشيرا إلى أن "العملية تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام المجمع من جانب مسؤولين كبار من إرهابيي "حماس"".

المصدر: RT+وسائل إعلام فلسطينية