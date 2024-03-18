صادق خان يطلق حملته لرئاسة بلدية لندن لولاية ثالثة

أطلق عمدة مدينة لندن صادق خان حملته الانتخابية لولاية ثالثة قياسية، من خلال الوعد بـ"أعظم حملة لبناء منازل المجلس منذ جيل".

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن خام سيشارك في حدث في لندن اليوم الاثنين، إلى جانب زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذي دخل رئيس البلدية معه في صراعات تتعلق بالسياسة العامة في الأشهر الأخيرة، سوف يعد خان ببناء 40 ألف منزل جديد بحلول عام 2030.

والهدف هو ضعف ما حدده خان لنفسه بين عامي 2018 و2024، وقد تحقق العام الماضي، عندما تم التأكيد على بدء العمل في 23 ألف منزل.

وتركز حملة خان على الاعتراف بأن لندن تعاني من أزمة الإسكان، حيث يوجد أكثر من 300 ألف أسرة على قائمة الانتظار للحصول على السكن الاجتماعي. لقد زاد معدل النوم القاسي بنسبة 50% في العقد الماضي.

وفي حالة إعادة انتخاب خان في 2 مايو، فسيكون أول شخص يصل إلى منصب عمدة المدينة لثلاث فترات منذ إنشاء المنصب المنتخب مباشرة في عام 2000.

ومن المتوقع أن يدعي أن المنافسة ستكون "الأقرب على الإطلاق"، على الرغم من أن منافسته المحافظة سوزان هول، عضو مجلس لندن، كافحت من أجل بناء صورة شخصية.

المصدر: "الغارديان"