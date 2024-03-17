بوتين: محاولة أعداء الصين القيام باستفزازات حول تايوان محكوم عليها بالفشل التام

صرح المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الحالي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، بأن محاولات أعداء الصين القيام باستفزازات حول تايوان محكوم عليها بالفشل، فهذه أراضي جمهورية الصين الشعبية.

وقال بوتين: "المحاولات التي يقوم بها أعداء الصين، أعني أولا وقبل كل شيء، أنها مرتبطة بمحاولات ترتيب استفزازات حول تايوان، وهي بالطبع جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية".

وتابع المرشح الرئاسي المستقل: "العقوبات التي إذا ما تم تطبيقها ضد الصين هي من أجل إبطاء تطورها محكوم عليها بالفشل التام بالطبع".

وأشار بوتين أيضا إلى أن روسيا والصين "لديهما الكثير من النقاط المشتركة". وأضاف أن "العلاقات بين روسيا الاتحادية والصين هي عامل استقرار، والعلاقات الشخصية الجيدة مع شي جين بينغ تسمح بتطويرها".

يذكر أن المرشح المستقل فلاديمير بوتين يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية بعد معالجة 70.03% من الأصوات في عموم البلاد بنسبة 87.17%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.19%، وفلاديسلاف دافانكوف 4.08% وليونيد سلوتسكي 3.15% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

المصدر: RT