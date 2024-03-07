وانغ يي: الصين وروسيا وضعتا نموذجا جديدا للعلاقات بين القوى الكبرى

صرح وزير الخارجية الصيني الخميس بأن بكين وموسكو أنشأتا "نموذجا جديدا" للعلاقات بين القوى العظمى، مؤكدا أن الصين ستكون قوة عالمية للسلام والاستقرار.

وقال وانغ يي في مؤتمر صحافي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني في بكين اليوم الخميس، إن "الصين وروسيا وضعتا نموذجا جديدا للعلاقات بين القوى الكبرى يختلف تماما عن حقبة الحرب الباردة القديمة"، مضيفا أن العلاقات الثنائية تقوم على "أساس عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم الاستهداف لأطراف ثالثة".

ودعا وانغ إلى تعزيز دور الأمم المتحدة وليس إضعافه، وقال في إشارة إلى بلاده وروسيا: "سنمضي قدما في تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، ودعم تعددية الأقطاب الحقيقية، ونظام دولي تقع في قلبه الأمم المتحدة، ونحافظ على الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين.

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واعتبر أن فرصا جديدة للتنمية تظهر في العلاقات بين البلدين، مؤكدا رغبة بكين في العمل المشترك مع موسكو "إعطاء زخم جديد للتعاون ومواصلة تعزيز أساس الصداقة بين الشعبين".

وشدد الوزير الصيني على أنه "في مواجهة الاضطرابات المعقدة في البيئة الدولية، ستستمر الصين في كونها قوة للسلام وقوة للاستقرار وأيضا قوة للتقدم في العالم".

وانغ: انفصال تايوان خط أحمر

ووصف وزير الخارجية الصيني انفصال تايوان عن الصين بأنه "خط أحمر" بالنسبة لبكين، وقال: "سياستنا واضحة للغاية - مواصلة السعي لتحقيق إعادة التوحيد السلمي بأقصى قدر من الإخلاص، وخطنا الأحمر واضح للغاية أيضا هو أننا لن نسمح أبدا بانفصال تايوان عن الوطن الأم"، مضيفا أن الأمن في مضيق تايوان مرهون بالالتزام بمبدأ "صين واحدة".

وانغ: أين ثقة واشنطن بالنفس؟

وأشار وانغ إلى أن الولايات المتحدة تلقي باللائمة على الصين "تحت أي ذريعة"، وقال إن الأساليب التي تستخدمها لقمع الصين يتم تجديدها باستمرار، وقائمة العقوبات الأحادية يتم توسيعها باستمرار"، مضيفا أن "الرغبة في تكديس اللوم تحت أي ذريعة وصلت إلى مستوى غير معقول".

واعتبر الوزير الصيني أن ذلك دليل على ضعف ثقة الولايات المتحدة بالنفس كقوة كبرى، وقال: "إذا كانت الولايات المتحدة تقول دائما شيئا وتفعل شيئا آخر، فأين مصداقية قوة كبرى؟ إذا كانت الولايات المتحدة تنزعج وتقلق كل مرة تسمع فيها كلمة الصين، فأين ثقتها بنفسها؟".

وأكد أنه لا يمكن تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلا على أساس الاحترام المتبادل لمصالح كل منهما.

وانغ: موقف الاتحاد الأوروبي غير واقعي

كما انتقد وانغ موقف الاتحاد الأوروبي من الصين وسط تصاعد التوتر بين العملاقين الاقتصاديين بشأن التجارة والتكنولوجيا وقضايا أخرى.

وقال تعليقا على تحديد الاتحاد الأوروبي لبكين على أنها "شريك ومنافس وخصم مؤسسي"، إن "هذا الوضع الثلاثي ليس واقعيا أو قابلا للتنفيذ، وقد تسبب في الواقع بتدخلات وعراقيل غير ضرورية أمام تطوير العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي".

النزاع في أوكرانيا

بشأن الوضع حول أوكرانيا، قال الوزير الصيني إن الجهود التي تبذلها بلاده "تهدف إلى تمهيد الطريق لإنهاء الصراع وبدء مفاوضات السلام".

وأضاف: "تأمل الصين في إعادة السلام والاستقرار بسرعة في القارة الأوروبية وستواصل القيام بدورها البناء لتحقيق ذلك".

وأشار وانغ يي إلى أن الصين تدعم عقد مؤتمر دولي في الوقت المناسب، ستوافق عليه روسيا وأوكرانيا مع ضمان المشاركة المتساوية لجميع الأطراف، وليشهد "مناقشات عادلة حول جميع مقترحات السلام".

واعتبر وانغ أنه "لا يمكن إنشاء نظام أمني فعال في أوروبا إلا إذا التزمت جميع الدول تماما بميثاق الأمم المتحدة وأخذت في الاعتبار مصالح بعضها البعض".

المنصدر: وكالات