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بكين تصف عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شركات صينية بأنها "غير قانونية"

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بكين تصف عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شركات صينية بأنها
Reuters Thomas Peter
علم الصين
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وصفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، العقوبات المحتملة التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على عدة شركات صينية تتعاون مع روسيا بأنها غير قانونية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الخارجية الصينية قولها إن "الصين تعارض بشدة العقوبات غير القانونية أو الولاية القضائية طويلة الذراع" ضد الصين.

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كما أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى عدم جواز تدخل أطراف ثالثة في العلاقات الثنائية بين بكين وموسكو، وشددت على أن الصين سترد بشكل حاسم إذا تم فرض عقوبات على الشركات الصينية.

وأكدت الوزارة أن العلاقات التجارية بين روسيا والصين ليست موجهة ضد دول ثالثة.

يذكر أنه في 8 مايو 2023، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المفوضية الأوروبية، لأول مرة منذ بداية الصراع في أوكرانيا، اقترحت فرض عقوبات على الشركات الصينية التي يُزعم أنها تزود روسيا بالمعدات التقنية.

المصدر:RT

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