وكالة أمن بحري بريطانية تؤكد وقوع انفجار قرب سفينة تجارية قبالة اليمن

أكدت وكالة UKMTO البريطانية للأمن البحري تلقيها بلاغا اليوم الأحد بوقوع انفجار قرب سفينة تجارية قبالة السواحل الجنوبية لليمن، دون أن يسفر ذلك عن أضرار أو إصابات.

وقالت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية في بيان إنها تلقت "بلاغا من سفينة تجارية عن وقوع انفجار على مقربة منها" على مسافة 85 ميلا بحريا باتجاه شرق عدن في جنوب اليمن.

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وأردفت: "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار للسفينة والطاقم بخير" مشيرة إلى أن السفينة تتابع سيرها إلى وجهتها.

هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، تأتي الحادثة ضمن سلسلة هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها منذ أشهر الحوثيون، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وتضامنا مع قطاع غزة، يستهدف الحوثيون (جماعة "أنصار الله") سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: وكالات + RT