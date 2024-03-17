تل أبيب تنوي الاستعانة بشركات أمنية خاصة لحماية المساعدات إلى غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تبحث الاستعانة بشركات أمنية دولية خاصة لضمان وصول شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر وتقارير مطلعة أنه تم بالفعل إجراء اتصالات مع عدة شركات بهذا الخصوص، وتمت الإشارة إلى أن دولا أخرى قد تتحمل التكاليف الأمنية المترتبة.

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ودخلت الحرب في غزة يومها الـ163 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

ويعمل عدد من الدول، على إنزال مساعدات عبر الجو إلى غزة بسبب عدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات برا، وفي السياق قام الجيش الأمريكي، بالتنسيق مع الأردن ومصر وفرنسا، بإسقاط أكثر من 70 ألف وجبة طعام على شمال غزة خلال الأسبوع الماضي.

ووثقت مقاطع فيديو في حادثتين منفصلتين لحظة سقوط عدد من مظلات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بطريقة خاطئة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت مؤخرا حشدا من الفلسطينيين تجمع قرب دوار الكويت بمدينة غزة، شمال القطاع، في انتظار المساعدات الإنسانية، أسفر عن وقع عشرات القتلى والجرحى. في حادثة باتت تتكرر.

كما ارتكبت مجزرة نهاية فبراير الماضي، حيث أطلقت النار على المئات من الفلسطينيين، أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

المصدر: i24news.tv، وكالات