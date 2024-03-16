ماكرون يعتزم تقديم اقتراح لروسيا بوقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيقترح على روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا طوال فترة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها باريس من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

وأوضح ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية أنه مستعد لمناقشة مقترحات لتهدئة الصراع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت باريس ستطلب من موسكو وقف الأعمال العدائية خلال الألعاب الأولمبية، أجاب الرئيس الفرنسي: "نعم، سوف نطلب منهم".

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

المصدر: وكالات