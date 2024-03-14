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ماكرون: "لا شيء شخصياً" في غياب الحوار مع بوتين

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ماكرون:
Gettyimages.ru
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما يجري من تلميح إلى أن هناك بعض الأسباب الشخصية وراء غياب الحوار بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ماكرون لقناة "فرانس 2" التلفزيونية: "أنا بلا شك رئيس الدولة الذي تحدث معه (الرئيس بوتين) أكثر من الجميع..هذا ليس برودا (في العلاقة) ولا يوجد أي شيء شخصي في هذا، لا أريد أن أجعل الأمر شخصيا، لا فائدة من ذلك، هذا ليس خيالات، وليس رواية أو مسلسلا".

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وأكد ماكرون أنه تواصل في بداية الصراع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي عدة مرات.

وفي وقت سابق، قال الرئيس بوتين إن موسكو مستعدة للتعاون مع باريس إذا كان لدى الجانب الفرنسي اهتمام بذلك.

و صرح بوتين أن علاقة عمل جيدة كانت تربطه بماكرون، لكن الرئيس الفرنسي قطع هذه العلاقة.

المصدر: "تاس"

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