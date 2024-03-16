زاخاروفا توضح نوايا الغرب في طردها الدبلوماسيين الروس من أراضيه قبيل الانتخابات الرئاسية!

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم السبت إن الغرب الجماعي يعمد إلى طرد الدبلوماسيين الروس من أراضيه بغية عرقلة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الخارج.

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وأضافت في كلمة القتها خلال فعالية لجمعية "المعرفة" الروسية: "بذلت جميع الدول الغربية قصارى جهدها لخفض عدد دبلوماسيينا على أراضيها إلى الحد الأقصى، مستغلة قرب انتخاباتنا ظنا منها أنها تستطيع تعطيلها أو التأثير على نتيجتها".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الدبلوماسيين الروس يبذلون قصارى جهدهم لضمان حصول المواطنين الروس على فرصة التصويت في الخارج، مصيفة: "بذلنا قصارى جهدنا لضمان إجراء التصويت لانتخاباتنا الرئاسية في الخارج، ونشرنا مراكز اقتراع شخصية في الخارج".

ولفتت زاخاروفا إلى أن الدول الغربية المعادية لروسيا حاولت بنشاط خلال السنة الأخيرة تعطيل الانتخابات الرئاسية الروسية.

وأضافت زاخاروفا: "تحركات خصومنا المعادية لم تبدأ قبل أسبوع ولا حتى شهر، بل يبدو لي أنهم بذلوا كل ما في وسعهم خلال العام الماضي لتعطيل الانتخابات أو منع إجرائها، أو تشويه الانتخابات بمختلف الطرق".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الروسية يوم أمس وستستمر حتى الـ17 من مارس الجاري، وبلغت نسبة المشاركة حتى منتصف نهار اليوم الثاني 40.05% .

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

المصدر: تاس