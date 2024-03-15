"فوربس": القوات الأوكرانية صارت فرائس سائغة للدرونات والمدفعية الروسية في نطاق 80 كم

أكدت مجلة "فوربس" أن القوات الأوكرانية تتعرض لخطر محدق في نطاق 80 كم يجعل تجمعاتها ومواقعها فرائس سائغة للجيش الروسي نتيجة التنسيق الجديد بين دروناته الذكية، ومدفعيته الدقيقة.

وأشارت المجلة إلى العمل الفعال المشترك بين الدرونات والمدفعية الروسية في تحديد المواقع الأوكرانية وتدميرها.

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ولفتت إلى أنه بفضل تغيير تكتيكات القوات الروسية، تعلمت الطائرات بدون طيار الأكثر كفاءة نقل معلومات أفضل نوعية إلى عدد أكبر من بطاريات المدفعية.

وأضافت المجلة: "يجب أن يكون واضحا بشكل مؤلم للقادة العسكريين الأوكرانيين أن قواتهم لم تعد آمنة على بعد 80 كم من خط المواجهة، خاصة في المناطق المفتوحة خلال النهار".

وترى المجلة، أنه يتوجب على أوكرانيا في هذه الحالة سحب المعدات من الجبهة أو تعزيز حمايتها ولكن القوات الأوكرانية تفتقر في الوقت الراهن لما يكفي من منظومات الحماية.

المصدر: نوفوستي