فوتشيتش: المسيّرات الروسية "لانسيت" أحدثت ثورة خلال الصراع بأوكرانيا

صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأن الطائرات الروسية من دون طيار "لانسيت" أحدثت ثورة خلال الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو لا تنقل مثل هذه الطائرات المسيرة لأحد.

وقال فوتشيتش خلال جولة في معرض الأسلحة في مدينة نيش برفقة قيادة الجيش الصربي وقيادة المؤسسات الدفاعية، مركّزا بشكل خاص على أنظمة الدفاع الجوي: "في البداية لم تكن لديهم (الجيش الروسي)، لكنهم بعد ذلك أنشأوا (لانسيت) وأحدثوا ثورة خلال الصراع، وهم لا يعطونها إلى أي أحد، حتى بيلاروس".

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واليوم الأربعاء، تسلم الجيش الصربي منظومة الحرب الإلكترونية "ريبيلينت" من روسيا، في عرض عسكري في مدينة نيش.

وقال فوتشيتش بعد معاينة نظام الدفاع الجوي الصيني "FK-3" ونظام الدفاع الجوي الروسي "Pantsir-S1": "لن يكون الأمر سهلا بالنسبة لأولئك الذين يحاولون القيام بالعدوان، كما حدث في عام 1999، لن يكونوا قادرين من الناحية الفنية على القيام بذلك بنفس الطريقة حتى يدمروا قواتنا".

وأضاف: "كل شيء تغير مع التجهيزات الروسية والصينية الحالية، فمثلا قام الصينيون بتطوير نظام الدفاع الجوي لضرب ستة أهداف في وقت واحد على مسافة تصل إلى مائة كيلومتر، ومن الضروري شراء ثلاث أنظمة أخرى للدفاع الجوي حتى يصل عددها إلى ستة ونغطي بها كامل أراضي البلاد".

كما تحدث فوتشيتش عن نظام الحرب الإلكترونية الروسي المعروف باسم "Repellent" وهو منظومة تكنولوجية متطورة تستخدم في الحماية الإلكترونية والتشويش الإلكتروني، مؤكدا أنها تؤدي مهامها على أكمل وجه.

يذكر أن أحد التطورات الصربية الواعدة التي تم عرضها كانت الطائرة الهجومية المسيرة "Gavran" التي يصل مداها إلى 50 كيلومترا، التي من المتوقع إدخالها في الخدمة بحلول مايو ويونيو 2025، وأشار ممثلو شركة التطوير إلى أوجه التشابه مع الطائرة الروسية "Lancet UAV".

المصدر: "نوفوستي"+RT