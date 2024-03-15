الانتخابات الروسية.. بدء تصويت الروس في الخارج

فتحت مراكز الاقتراع في الممثليات الدبلوماسية الروسية أبوابها أمام المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الجمعة، وستستمر حتى الـ17 من الشهر الجاري.

ففي ليبيا فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي وبدأ الخبراء والفنيون الروس وذووهم المقيمون في ليبيا يتوافدون على مبنى السفارة للإدلاء بأصواتهم.

وأدلى السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وفي الجزائر توجه المواطنون الروس اليوم الجمعة، إلى مركز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، وحوالي مليونين في الخارج.

وفتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها في عموم روسيا اليوم.

وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية في وقت سابق أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد سيستمر أيام 15 و16 و17 مارس.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، وليونيد سلوتسكي عن "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي"، ونيكولاي خاريتونوف عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديسلاف دافانكوف عن "حزب الناس الجدد".

ودعا الرئيس بوتين في كلمة خاصة وجهها للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

المصدر: RT