وصلت شخصيات اجتماعية مناهضة للفاشية من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال والبرازيل إلى جمهورية لوغانسك للتعبير عن دعمها لأهالي مناطق دونباس التي انضمت إلى روسيا.

وذكر أوليغ أكيموف رئيس منظمة "اتحاد مواطني منطقة لوغانسك"، أن المجموعة تضم ديفيد كاتشيوني زعيم المجموعة الإيطالية Banda Bassotti.

إقرأ المزيد

وقال أكيموف: "الهدف الرئيسي لهذه الزيارة، هو التعبير لسكان دونباس عن الدعم الكبير لهم من قبل الكثيرين في الاتحاد الأوروبي. على الرغم من الموقف الرسمي للدول الأوروبية، فإن معظم المواطنين هناك يدعمون سكان دونباس، ويقفون معهم في الكفاح ضد الفاشية والنازية".

وأضاف أن الضيوف الأجانب زاروا مجمع "جرح دونباس النازف" التذكاري، الذي تم افتتاحه في موقع مقبرة جماعية للمدنيين والمقاتلين من أبناء المنطقة الذين قتلوا على أيدي قوات كييف ونازييها.

وأكد الضيوف الأجانب أنهم يشعرون بالخجل للمساعدات العسكرية التي تقدمها أوروبا لنظام كييف.

المصدر: نوفوستي