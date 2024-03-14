لافروف يستعد لزيارة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيزور دونباس ويريد التحدث هناك مع موظفي المكاتب التمثيلية لوزارة الخارجية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وقال وزير الخارجية الروسي في مقابلة حصرية مع قناة "سولوفيوف لايف" التلفزيونية، اليوم الخميس: "أنا ذاهب إلى هناك. تم افتتاح مكاتب تمثيلية لوزارة الخارجية الروسية في لوغانسك ودونيتسك. وسيتم إنشاؤها في منطقتي زابوروجيه وخيرسون بعد ذلك".

وأوضح أنه يريد التحدث مع موظفي المكاتب التمثيلية لوزارة الخارجية والاستماع إليهم والاطلاع على ما يحتاجونه.

تجدر الإشارة إلى أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه انضمت إلى روسيا، في نوفمبر 2022.

المصدر: نوفوستي