مجلس الدوما يصدق على اتفاقيات انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه لروسيا

صدق مجلس الدوما الروسي بالإجماع على اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا.

فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال جلسة عامة للمجلس إن التهديدات المتزايدة من قبل كييف تجاه السكان المدنيين جعلت بقاء هذه المناطق الأربع ضمن أوكرانيا مستحيلا مشيرا إلى أن انضمام تلك المناطق إلى روسيا جزء من عملية إعادة توحيد الأراضي الروسية التي بدأت بانضمام القرم.