أكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيلاف غلادكوف، بعد زيارته لمدينة غايفارون أنه لا وجود لقوات أوكرانية في المنطقة وأن تبادل إطلاق النار يدور خارج حدودها.

وفي وقت سابق يوم الخميس قال غلادكوف في قناته على "تيليغرام" أنه من الساعة 7.00 حتى الساعة 1:00 مساء حاولت قوات كييف استهداف المنطقة بأكثر من 200 قذيفة، بما في ذلك صواريخ "غراد" وصواريخ تكتيكية، مشيرا إلى أن أكثر المناطق استهدافا هي مدينة غايفارون.

وقال إنه تم تسجيل أضرار كبيرة في بلدة كوزينكا التي استهدفتها قوات كييف يوم الأربعاء، وتم نقل السكان إلى أماكن آمنة.

هذا وقد استهدفت قوات كييف يوم الأربعاء منشآت مدنية في المقاطعة بالطائرات المسيرة ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين.

وأحبطت القوات الروسية محاولة قوات كييف ليلة وصباح أمس الأربعاء الماضي، تنفيذ هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار ضد أهداف في روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع تدمير 58 طائرة بدون طيار أطلقتها قوات كييف، منها 11 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و8 فوق بريانسك، و29 فوق فورونيج، و8 فوق كورسك، وواحدة فوق لينينغراد وأخرى فوق ريازان.

المصدر: نوفوستي