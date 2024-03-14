مقتل شخص وإصابة آخرين بهجوم مسيّرات أوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية (فيديو)

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جراء هجوم بالمسيرات شنته قوات كييف على المقاطعة.

وقال غلادكوف: "أسقطت الدفاعات الروسية 8 مسيرات أوكرانية استهدفت أراضي المقاطعة والمدينة، حيث قتل سائق سيارة وأصيبت امرأتان ورجل".

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ولفت إلى تضرر في البنى التحتية والمباني والمرافق العامة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة قوات كييف ليلة وصباح أمس الأربعاء 13 مارس تنفيذ هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار ضد أهداف في روسيا، حيث تم تدمير 58 طائرة بدون طيار، منها 11 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و8 فوق بريانسك، و29 فوق فورونيج، و8 فوق كورسك، وواحدة فوق لينينغراد وأخرى في ريازان.

المصدر: RT