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ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداء المسيرات الأوكرانية على مرافق مدنية في بيلغورود (صور)

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ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداء المسيرات الأوكرانية على مرافق مدنية في بيلغورود (صور)
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أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا ارتفاع عدد ضحايا اعتداء المسيرات الأوكرانية على المقاطعة اليوم إلى قتيلين، و19 مصابا.

وقال: "أسقطت الدفاعات الروسية 10 مسيرات فوق بيلغورد"، حيث قتلت امرأة وأصيب آخرون في هجوم قوات كييف اليوم الخميس.

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وفي وقت سابق من اليوم أعلن غلادكوف مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جراء هجوم بالمسيرات شنته قوات كييف على المقاطعة.

ولفت إلى تضرر في البنى التحتية والمباني والمرافق العامة بالمدينة.

المصدر: RT

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