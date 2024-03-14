طهران تنفي إجراءها أي مفاوضات مع واشنطن حول هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

نفت وكالة الأنباء الإيرانية إجراء طهران أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حول هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وكتبت الوكالة: "إن مصدرا مطلعا نفى تصريحات إحدى الصحف الأمريكية حول مفاوضات غير مباشرة جرت بين الوفدين الإيراني والأمريكي حول الهجمات في البحر الأحمر".

إقرأ المزيد

وقال المصدر للوكالة: "استخدام التأثير النفسي وتشويه الحقائق لخداع الرأي العام هو جزء من استراتيجية أمريكا للتعويض عن إخفاقاتها في الساحة الدبلوماسية".

وأضاف: "إن تبادل الرسائل والمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تقتصر فقط على إطار حوار حول رفع العقوبات عن طهران".

وتابع: "كان رفع العقوبات عن إيران دائما على جدول الأعمال ذي الأولوية لحكومة الجمهورية الإسلامية، وكما ذكرت طهران مرارا وتكرارا، يستمر تبادل الرسائل مع الأطراف الأخرى من أجل نقل موقف إيران بوضوح إلى جميع الأطراف في الحوار."

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات سرية مع إيران في يناير لمحاولة إقناعها بالتأثير على الحوثيين وسط هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية