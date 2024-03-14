بينهم مسؤولون كبار.. روسيا تفرض عقوبات على 227 شخصية أمريكية روّجت لرهاب روسيا

فرضت وزارة الخارجية الروسية عقوبات على 227 مسؤولا وصحفيا ورجل أعمال أمريكيين ضالعين في الترويج لرهاب روسيا وتبرير كراهية الروس، في إطار توسيع جديد لقائمة العقوبات الروسية الجوابية.

وجاء في بيان الخارجية: "في الرد على العقوبات المتكررة التي تفرضها واشنطن بشكل جماعي ضد المواطنين الروس بسبب "دعمهم للكرملين والعملية العسكرية الخاصة"، تقرر حظر دخول روسيا على 227 مسؤولا وصحفيا ورجل أعمال أمريكيين ضالعين في الترويج لرهاب روسيا وتبرير كراهية الروس".

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وجاء في قائمة نشرتها وزارة الخارجية الروسية على موقعها أن بين المشمولين بالعقوبات ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وجون ساليفان السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، وديريك شولي المستشار الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية".

وأشار البيان إلى أن توسيع القائمة يهدف إلى "تعزيز وعي واشنطن بأن أي محاولات عدوانية لن تمر دون عقاب وسيتم الرد عليها بحزم".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية حظر دخول 347 مواطنا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا إلى روسيا، بينهم وزراء وبرلمانيون وشخصيات عامة.

المصدر: نوفوستي