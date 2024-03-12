موسكو تفرض عقوبات على 347 مواطنا من دول البلطيق

أفادت الخارجية الروسية بأن روسيا منعت 347 مواطنا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا من الدخول إلى أراضيها، بينهم وزراء وأعضاء برلمان وشخصيات عامة.

وجاء في بيان الوزارة: "تطلبت الرد بإجراءات جوابية، السياسة العدائية من جانب دول البلطيق تجاه روسيا، والضغط النشط من قبل لاتفيا وليتوانيا وإستونيا لفرض عقوبات على بلدنا، والتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، واضطهاد السكان الناطقين بالروسية، والحملة الوحشية للهدم الجماعي للأراضي الروسية، وكذلك محاولات إعادة كتابة التاريخ، وتمجيد النازية، فضلا عن الخط الإجرامي الذي تتبعه دول البلطيق لتزويد نظام كييف بالأسلحة، كل ذلك يتطلب تدابير انتقامية ضد المتورطين في التصرفات الشنيعة".

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وتابعت الوزارة: "تم إدراج 347 مواطنا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا في قائمة العقوبات الروسية ضد الدول المعادية، بينهم وزراء وأعضاء برلمان وشخصيات عامة وصحفيون في دول البلطيق الثلاث".

ونشرت الوزارة كذلك، قائمة "بالشخصيات الأكثر عداء تجاه روسيا". وهي تضم زعماء جمهوريات سابقون وأعضاء حكومات.

في فبراير الماضي أصدرت وزارة الداخلية الروسية، مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.

المصدر: تاس