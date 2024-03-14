مدفيديف يطالب كييف برفع "الراية البيضاء" ويطرح بنود "الصيغة الروسية للسلام في أوكرانيا"

كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف منشورا عبر قناته على "تليغرام"، أوضح من خلاله بنود "الصيغة الروسية للسلام في أوكرانيا"، ردا على "صيغة زيلينسكي".

وطالب مدفيديف كييف برفع الراية البيضاء كخطوة أولى، وأضاف مدفيديف بنود "الصيغة الروسية للسلام في أوكرانيا"، وهي:

1. اعتراف ما يسمى بـ"أوكرانيا" بالهزيمة في الصراع، والاستسلام الكامل وغير المشروط للنازيين الجدد في كييف، وتجريد "أوكرانيا" السابقة من السلاح وحظر إنشاء مجموعات شبه عسكرية على أراضيها في المستقبل.

2. اعتراف المجتمع الدولي بالطابع النازي للنظام السياسي في كييف ونزع النازية بشكل قسري من "أوكرانيا" تحت إشراف الأمم المتحدة.

3. بيان من الأمم المتحدة عن "تجريد الدولة في أوكرانيا من وجودها القانوني" واستحالة انضمام أي من خلفائها القانونيين إلى تحالفات عسكرية دون موافقة روسيا.

4. استقالة جميع السلطات الدستورية في "أوكرانيا" وإجراء انتخابات فورية للبرلمان المؤقت لإقليم "أوكرانيا" المتمتع بالحكم الذاتي تحت رعاية الأمم المتحدة.

5. اعتماد البرلمان المؤقت لقوانين بشأن دفع جميع التعويضات اللازمة لروسيا، بما في ذلك المدفوعات لأقارب المواطنين المتوفين (في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا) والمدفوعات عن الأضرار التي لحقت بالجرحى، وإنشاء صيغ للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأراضي الروسية.

6. الاعتراف الرسمي من قبل البرلمان المؤقت في "أوكرانيا" أن كامل أراضيها هي أراضي روسية واعتماد قانون إعادة توحيد أراضي "أوكرانيا" السابقة مع روسيا.

7. حل البرلمان المؤقت ذاتيا، واعتراف الأمم المتحدة بالفعل بعملية إعادة التوحيد.

يتبع...