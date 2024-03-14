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"هؤلاء هم الأشخاص المتحالفون مع فتح بغض النظر ماذا نسميهم".. خلاف بين نتنياهو وغالانت

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رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت
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دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في خلاف حول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

وذكرت القناة 12 في تقرير أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أثار هذه القضية، التي قال إنها "حرجة هذه الأيام"، ليرد غالانت قائلا: "أنت تخبرني؟ لقد بدأت للتو الحديث عن المساعدات الإنسانية. المشكلة ليست في جلب الإمدادات، بل في من يوزعها. يجب على شخص ما أن يتولى زمام الأمور ولن يكون السويد. يجب أن تكون السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "يمكنك التحدث عن (رئيس المخابرات الفلسطينية) ماجد فرج أو (رئيس الأمن السابق للسلطة الفلسطينية محمد) دحلان، لا يهم"، في إشارة إلى الجهود المبذولة لإصلاح حكومة السلطة الفلسطينية لتمكينها من استعادة السيطرة على غزة في نهاية المطاف.

ورد نتنياهو قائلا: "أنا لست على استعداد للسماع عن السلطة الفلسطينية".

وأجاب غالانت: "بغض النظر ماذا نسميهم، هؤلاء هم الأشخاص المتحالفون مع فتح".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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