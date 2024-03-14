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خبراء روس يكشفون عن خطط لانقلاب عسكري في أوكرانيا

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خبراء روس يكشفون عن خطط لانقلاب عسكري في أوكرانيا
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كشف خبراء روس عن تذمّر في الجيش الأوكراني من سياسات نظام فلاديمير زيلينسكي، وخطط قادة في قوات كييف للاستيلاء على البرلمان والانقلاب على السلطة في أوكرانيا.

وحصلت وكالة "نوفوستي" على مراسلات كشفها خبراء روس بين عسكريين أوكرانيين يبحثون سبل الاستيلاء بشكل عاجل على البرلمان الأوكراني وجره إلى جانب الجيش.

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ويقول أحد المشاركين في المحادثات: "أهم إجراء سنحتاج إليه هو الاستيلاء على البرلمان الأوكراني".

ويضيف آخر: "عندما يتم تجنيد الموظفين وتدريب المقاتلين، ستكون الجماهير جاهزة".

ويشير مشارك آخر في المراسلات إلى أنه "يجب أن يكون هناك دعم من الجيش. وبدون ذلك لن يحصل شيء ومن الخنادق سيقول الجنود إنهم معنا، والشعب سينضم إلينا".

ويضيف آخر: "عندما يرى الناس أن الجيش يتولى القيادة سيتخذون تلقائيا الجانب الأيمن".

ونشبت توترات بين قوات الأمن الأوكرانية على خلفية مواجهة استمرت أشهر بين القائد العام السابق فاليري زالوجني، وزيلينسكي وحاشيته، انتهت مطلع فبراير بإقالة زالوجني وتعيين ألكسندر سيرسكي.

المصدر: نوفوستي

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