صرح عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، أن البرلمان الأوكراني الـ"رادا" أنشأ لجنة للتحقيق في عمل سلطات المدينة من أجل مواصلة التلاعب بالمجتمع وتشويه سمعة السلطات المحلية.

وقال كليتشكو في بيان نشره موقع إدارة المدينة: "للأسف، الصراع السياسي مستمر داخل البلاد. وأعتقد أنه تم إنشاء لجنة تحقيق مؤقتة في البرلمان نظرا لمواصلة التلاعب بالمجتمع ونشر معلومات كاذبة وتشويه سمعة سلطات العاصمة".

وأشار عمدة العاصمة الأوكرانية أيضا إلى أن النواب الأوكرانيين لم يتمكنوا من تمرير عدد من مشاريع القوانين المهمة لكييف بغية تطويرها لعدة سنوات. وأضاف: "الشيء الرئيسي هو أن هذه اللجنة تعمل من أجل تطوير العاصمة، وليس من أجل توليد شعارات سياسية وتلاعبات".

وفي صيف عام 2023، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني عن بدء قضية جنائية بعد وفاة ثلاثة أشخاص فشلوا في الوصول إلى ملجأ كان قد تم إغلاقه خلال غارة جوية على كييف.

واقترح عدد من المسؤولين إقالة العمدة كليتشكو، وبدأت مراجعة جميع المنشآت المحصنة في البلاد، وبحسب نتائجهم فإن 65% منها فقط كانت صالحة للاستخدام.

وفي بداية ديسمبر من العام الماضي، أعلنت سلطات كييف أن ست محطات من خط المترو الأزرق - من ديميفسكايا إلى تيريمكي - تم إغلاقها لإصلاحها لمدة ستة أشهر بسبب خطر الفيضانات، بينما ستستمر في العمل كملاجئ أثناء الإنذار من الغارات الجوية.

المصدر: RT