نقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"عن وزارة الدفاع الأوكرانية أن تسريح رئيس أركان القوات الأوكرانية السابق سيرغي شابتالا كما القائد العام فاليري زالوجني تم بناء على تقرير اللجنة الطبية.

في 9 فبراير، قام فلاديمير زيلينسكي بإقالة شابتالا من منصب رئيس الأركان العامة وعين بدلا منه أناتولي بارجيليفيتش، الذي كان يقود قوات الدفاع الإقليمية.

وكتبت الصحيفة في قناتها على "تيلغرام": "تم تسريح زالوجني وشابتالا بناء على استنتاج اللجنة الطبية العسكرية بأنهما غير لائقين للخدمة العسكرية، وتم شطبهما من السجل العسكري".

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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "زيركالو نديلي"، نقلا عن مصادر، أن زالوجني اجتاز فحصا طبيا في فبراير الماضي، وتبين منه أنه غير لائق للخدمة العسكرية.

في 8 فبراير، أقال زيلينسكي، فاليري زالوجني من منصب قائد القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى الركود في الجبهة والحاجة إلى "إعادة تحريك الجنرالات"، لكنه في 9 فبراير منحه لقب "بطل أوكرانيا".

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية يوم الخميس الماضي، أن زيلينسكي وافق على ترشيح زالوجني لمنصب السفير لدى بريطانيا.

المصدر: تاس