قال الخبير العسكري الألماني فولفغانغ ريختر، في مقابلة مع صحيفة "برلينر تسايتونغ" إن واشنطن تدرك خطر التصعيد، لذا فهي مستعدة تماما للتفاوض مع روسيا بشأن أوكرانيا على عكس أوروبا.

وأوضح العقيد المتقاعد والخبير العسكري الألماني، فولفغانغ ريختر، قائلا: "في الولايات المتحدة، أصبح التفكير أكثر واقعية مما هو عليه في أوروبا حيث تهيمن الأخلاق على السياسة الواقعية، أي يتم تقديم المفاوضات باعتبارها مهمة مستحيلة أو خيانة".

وأكد الخبير العسكري الألماني أن "المشاكل العالمية والسياسة الداخلية ستصبح أكثر إلحاحا بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي المقبل، بغض النظر عمن سيتولى السلطة بعد الانتخابات في نوفمبر".

وأضاف: "واشنطن ليست مهتمة بالتصعيد، حتى الخطاب تغير خلال العامين الماضيين، ولم يعد هناك حديث عن الهزيمة الاستراتيجية لروسيا. وبدلا من ذلك، يتحدثون بالفعل على الهامش عن المصالح المشتركة: منع التصعيد، والحفاظ على التوازن الاستراتيجي، فمثلا: منع سباق التسلح في الفضاء، والانتشار النووي العالمي، وتغير المناخ في القطب الشمالي".

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وعبر الخبير العسكري الألماني في وقت سابق، عن اعتقاده بأن شركاء أوكرانيا الغربيين بحاجة لقبول حقيقة أن انتصار القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة أمر مستحيل.

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة لحل النزاعات وخاصة في أوكرانيا بالوسائل السلمية، مبينا أنه لا يجب أن تكون هذه المفاوضات فرصة للعدو لإعادة التسلح.

المصدر: نوفوستي