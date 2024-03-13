روسيا وتركيا تبحثان آفاق التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين مع نظيره التركي بوراك أكجابار عددا من القضايا خلال زيارته لأنقرة منها التسوية الدبلوماسية للنزاع في أوكرانيا والوضع في القوقاز.

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وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الأربعاء، أن الجانبين بحثا الأزمة الأوكرانية وآفاق التسوية السياسية والدبلوماسية.

وأشار الجانب الروسي إلى ضرورة الوقف الفوري لضخ أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة ، ورفع القيادة الأوكرانية للحظر الذي فرضته على المستوى الداخلي للمفاوضات مع روسيا، وكذلك التصور الأوكراني الرصين للوقائع الجيوسياسية الجديدة".

ولفتت الخارجية في بيانها أيضا إلى أن الجانبين قارنا وجهات نظرهما حول الوضع في منطقة القوقاز، مؤكدين على أهمية تطبيع العلاقات الأرمنية – الأذرية والعمل على تسهيلها كأولوية في إطار التنسيقات الإقليمية"، مضيفة أنه "تم إجراء تقييم واقعي لمدى التفاعل مع دول آسيا الوسطى".

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ولفت الوفد الروسي إلى الديناميكيات العالية للشراكة مع دول المنطقة، كما تم التطرق إلى بعض جوانب الأجندة الروسية التركية المشتركة، واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الثنائية لتعزيز الخطوات المشتركة لتعميق التعاون والحوار البناء بين موسكو وأنقرة.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا عن استعداد بلاده لعب دور الوسيط في تسوية الأزمة الأوكرانية، واستضافة تركيا للمفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة لحل النزاعات وخاصة في أوكرانيا بالوسائل السلمية، مبينا أنه لا يجب أن تكون هذه المفاوضات فرصة للعدو لإعادة التسلح.

المصدر: تاس