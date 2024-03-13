البيت الأبيض: تم إطلاع بايدن على مقابلة بوتين مع كيسيليوف

أكد البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المدير العام لوكالة "روسيا سيفودنيا" ومذيع قناة "روسيا 1" دميتري كيسيليوف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الأربعاء، إن "الرئيس (بايدن) على اطلاع، طبعا".

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وتابعت: "يمكنني القول إننا نفهم أن السيد بوتين كان يستشهد بالعقيدة النووية الروسية وتم طرح سؤال بهذا الصدد عليه. ومع ذلك كانت التصريحات الروسية حول الأسلحة النووية غير مسؤولة ومتهورة خلال هذا النزاع (في أوكرانيا)".

وجدير بالذكر أن الرئيس بوتين قال في المقابلة المذكورة إن روسيا "مستعدة للحرب النووية" من الناحية التقنية، لكنه لا يعتقد بأن الأمور تتجه إليها.

وأكد بوتين أن روسيا ستكون على استعداد لاستخدام السلاح النووي في حال ظهور خطر على وجود روسيا كدولة.

المصدر: نوفوستي