أعلن وزير الخارجية المولدوفي ميخاي بوبشوي أن بلاده لا تفكر بعد في الانضمام إلى حلف "الناتو" بسبب عدم وجود الدعم الكافي من السكان.

وأكد بوبشوي في مقابلة مع قناة RTVI أن غالبية السكان ينظرون إلى حلف "الناتو" على أنه "قصة مرعبة".

إقرأ المزيد

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يوجد حديث عن الانضمام أو أي تعاون أوثق بخلاف ما قمنا به حتى الآن".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إن مولدوفا معدة الآن كي تصبح الضحية التالية في الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا.

وأشار حزب الاشتراكيين المعارض الأكبر في مولدوفا أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو وحزب العمل والتضامن الحاكم قرروا قطع العلاقات مع رابطة الدول المستقلة من أجل إرضاء الغرب وكسب دعمه.

المصدر: RT