ساندو تتهم روسيا بمحاولة تنفيذ انقلاب في مولدوفا

اتهمت رئيسة مولدوفا مايا ساندو في بيان عقب لقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بمحاولة تنفيذ عملية انقلاب في الجمهورية.

وجاء في البيان أن "موسكو تحاول السيطرة" على مولدوفا من خلال الابتزاز المرتبط بالطاقة، ودعم الاحتجاجات وحملات التضليل "وحتى محاولات الانقلاب".

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وأعربت ساندو في بيانها عن الامتنان لماكرون لدعمه حكومة مولدوفا الحالية، فضلا عن تقديم المساعدة المالية والعسكرية.

وخلال زيارة ساندو إلى باريس، وقعت مولدوفا وفرنسا اتفاقيات حول التعاون في قطاع الدفاع والاقتصاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الفرنسي ينوي "استعراض عضلاته" من خلال الإعلان عن خطط باريس لبدء مهمة دفاعية دائمة في مولدوفا.

وصرح ماكرون يوم الخميس إن وزيري دفاع فرنسا ومولدوفا وقعا على اتفاق ينص بشكل خاص على "بدء مهمة دفاعية دائمة خلال الأشهر المقبلة في تشيسيناو"، مشيرا إلى أن "هذه مجرد خطوة أولى".

المصدر: نوفوستي