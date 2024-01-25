أكد حزب الاشتراكيين المعارض الأكبر في مولدوفا أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو وحزب العمل والتضامن الحاكم قرروا قطع العلاقات مع رابطة الدول المستقلة من أجل إرضاء الغرب وكسب دعمه.

وقال الحزب إن مشهد خرق الاتفاقيات داخل رابطة الدول المستقلة له سبب واحد فقط وهو رغبة المديرين المؤقتين للحزب الحاكم في إرضاء البيروقراطيين الغربيين، ومحاولة الحصول على دعم غير مشروط، ولكن في الواقع من الغباء التصرف دون مراعاة مصالح الدولة.

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وأعرب عن ثقته في أن "نهاية سلطة ساندو والنظام الحاكم العام أقرب بكثير مما يعتقدون.

اعتبرت القائمة بأعمال رئيس حزب "النهضة" المعارض في مولدوفا، ناتاليا باراسكا، أن السلطات الحاكمة في البلاد تخاطر بـ"الوضع المحايد" للبلاد في إطار الوضع السياسي العالمي القائم.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن مولدوفا معدة الآن كي تصبح الضحية التالية في الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا.

المصدر: تاس