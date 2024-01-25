 
مباشر

المعارضة المولدوفية تتهم الحزب الحاكم بالانفصال عن رابطة الدول المستقلة ليكسب دعم الغرب

أخبار العالم

المعارضة المولدوفية تتهم الحزب الحاكم بالانفصال عن رابطة الدول المستقلة ليكسب دعم الغرب
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wuqv

أكد حزب الاشتراكيين المعارض الأكبر في مولدوفا أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو وحزب العمل والتضامن الحاكم قرروا قطع العلاقات مع رابطة الدول المستقلة من أجل إرضاء الغرب وكسب دعمه.

وقال الحزب إن مشهد خرق الاتفاقيات داخل رابطة الدول المستقلة له سبب واحد فقط وهو رغبة المديرين المؤقتين للحزب الحاكم في إرضاء البيروقراطيين الغربيين، ومحاولة الحصول على دعم غير مشروط، ولكن في الواقع من الغباء التصرف دون مراعاة مصالح الدولة.

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية تعرب عن قلقها بشأن خطط تدريب القوات الأوكرانية في مولدوفا
الخارجية الروسية تعرب عن قلقها بشأن خطط تدريب القوات الأوكرانية في مولدوفا

وأعرب عن ثقته في أن "نهاية سلطة ساندو والنظام الحاكم العام أقرب بكثير مما يعتقدون.

اعتبرت القائمة بأعمال رئيس حزب "النهضة" المعارض في مولدوفا، ناتاليا باراسكا، أن السلطات الحاكمة في البلاد تخاطر بـ"الوضع المحايد" للبلاد في إطار الوضع السياسي العالمي القائم.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن مولدوفا معدة الآن كي تصبح الضحية التالية في الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا