الحكومة البريطانية قد تغري المهاجرين ماليا للانتقال طوعا إلى رواندا

أعلنت الداخلية البريطانية نيتها منح المهاجرين غير الشرعيين مبلغ يصل إلى 3 آلاف جنيه استرليني للانتقال طوعا للإقامة في رواندا.

وتعمل لندن منذ حوالي سنتين على طرد المهاجرين القادمين إلى بريطانيا بطريقة غر شرعية إلى رواندا، طوعا أو كرها، حتى قبل النظر في طلباتهم. لكن هذا المنحى يلقى تنديدا واسعا يتردد صداه لدى الأمم المتحدة.

ولكن ثمة أنباء عن اتفاق مع كيغالي أعلنت عنه صحيفة "ذي تايمز الأربعاء سيتيح ترحيل المهاجرين طوعيا إلى رواندا.

فقد أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الأربعاء: نحن ننظر في إمكانية إرسال أولئك الذين لا يحق لهم التواجد هنا إلى رواندا طوعيا.

وأوضح أن رواندا "مستعدة لاستقبال الأشخاص الراغبين بإعادة بناء حياتهم ويتعذر عليهم البقاء في بريطانيا.

وأشار الناطق باسم الوزارة إلى أن 19 ألف شخص "رحلوا طوعا من بريطانيا" العام الماضي، من دون تبيان البلدان التي جاءوا منها أو تلك التي ذهبوا إليها أو الأسباب الكامنة وراء أوضاعهم غير القانونية.

إقرأ المزيد

وكشفت "ذي تايمز" أن المهاجرين قد يتلقون مبلغا يصل إلى 3 آلاف جنيه استرليني (3500 يورو) لتشجيعهم على الذهاب إلى رواندا. كما أنهم سيتلقون دعما من السلطات الرواندية لفترة قد تمتد لــ 5 سنوات، مع توفير المسكن.

وتوضح الصحيفة أن هذا السيناريو قد يطبق بالدرجة الأولى على مهاجرين من أفغانستان وإيران، بحسب الصحيفة.

وتؤكّد الحكومة البريطانية من جهتها أن رواندا بلد "آمن"، في حين تتهم عدة مجموعات دفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الرواندي بول كاغامي، بخنق المعارضة وحرية التعبير.

المصدر: AFP