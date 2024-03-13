رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون: بايدن غير لائق ذهنيا

صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في حديثه لـ "فوكس نيوز" بأن الرئيس بايدن "غير لائق ذهنيا" وذلك ردا على سؤال المذيع.

وكان السؤال الذي وجهه المذيع جيسي ووترز لمايك جونسون: هل تعتقد أن الرئيس بايدن لائق ذهنيا؟ Mentally fit، فكانت إجابة جونسون: "لقد قضيت معه بعض الوقت ويحزنني أن أخبرك أنني لا أعتقد ذلك".

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وتابع جونسون: "وسبب حزني هو أننا نظهر الضعف على المشهد العالمي. يمكن لجميع مستشارينا في كافة أنحاء العالم رؤية ما نبدو أنا وأنت والشعب الأمريكي عليه. لدينا رئيس ضعيف، ولهذا السبب يتصرف أعداؤنا على هذا النحو الاستفزازي للغاية. إنها ليست لعبة، وليس أمرا مدعاة للضحك. إنه وضع خطير، ولا يمكن أن تأتي الانتخابات في نوفمبر في وقت قريب بما فيه الكفاية".

وقال جونسون إنه حاول الحصول على لقاء منفرد مع بايدن من البيت الأبيض لأسابيع، ولم يحصل سوى على لقاء كان معه خمسة أشخاص، من بينهم نائبة الرئيس ومستشار الأمن القومي وغيرهما. وأشار إلى أنه من الضروري أن يكون من حق رئيس مجلس النواب أن يلتقي رئيس الولايات المتحدة على انفراد، إلا أن ذلك لم يحدث.

المصدر: فوكس نيوز