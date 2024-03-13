شولتس يرسم لنفسه خطا "لا يمكنه تجاوزه" في العلاقة مع أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده لن تقوم بتزويد أوكرانيا بأية أنواع ومنظومات أسلحة بعيدة المدى، إذا كان استخدامها يتطلب تدخل وعمل العسكريين الألمان.

وأضاف شولتس في حديث في البرلمان: "بالنسبة لي، لا يجوز بتاتا تسليم أوكرانيا أنظمة الأسلحة بعيدة المدى التي قد تكون مرتبطة بمشاركة العسكريين الألمان، بما في ذلك من خارج حدود أوكرانيا".

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وتابع شولتس: "هذا هو الخط الذي لا أريد كمستشار لألمانيا، تجاوزه. لذلك اتخذت قراري وشرحت موقفي".

وتشهد ألمانيا منذ فترة، جدلا قويا حول توريد صواريخ كروز الألمانية من طراز Taurus إلى أوكرانيا.

وأعرب شولتس عدة مرات معارضته الصريحة لتزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" لأن ذلك سيتطلب مشاركة العسكريين الألمان في تشغيلها والإشراف عليها، وهذا ما سيعني تورط مباشر لبلاده في النزاع.

من جانبها تعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، تتعارض مع التسوية، وتجعل دول حلف شمال الأطلسي تشارك بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

المصدر: تاس