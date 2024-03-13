 
مباشر

شولتس يرسم لنفسه خطا "لا يمكنه تجاوزه" في العلاقة مع أوكرانيا

أخبار العالم

شولتس يرسم لنفسه خطا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5ji

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده لن تقوم بتزويد أوكرانيا بأية أنواع ومنظومات أسلحة بعيدة المدى، إذا كان استخدامها يتطلب تدخل وعمل العسكريين الألمان.

وأضاف شولتس في حديث في البرلمان: "بالنسبة لي، لا يجوز بتاتا تسليم أوكرانيا أنظمة الأسلحة بعيدة المدى التي قد تكون مرتبطة بمشاركة العسكريين الألمان، بما في ذلك من خارج حدود أوكرانيا".

إقرأ المزيد
"سيكون ذلك خيارا جيدا فعلا".. بيربوك ترحب بفكرة لندن حول صواريخ "تاوروس"

وتابع شولتس: "هذا هو الخط الذي لا أريد كمستشار لألمانيا، تجاوزه. لذلك اتخذت قراري وشرحت موقفي".

وتشهد ألمانيا منذ فترة، جدلا قويا حول توريد صواريخ كروز الألمانية من طراز Taurus إلى أوكرانيا.

وأعرب شولتس عدة مرات معارضته الصريحة لتزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" لأن ذلك سيتطلب مشاركة العسكريين الألمان في تشغيلها والإشراف عليها، وهذا ما سيعني تورط مباشر لبلاده في النزاع.

من جانبها تعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، تتعارض مع التسوية، وتجعل دول حلف شمال الأطلسي تشارك بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

المصدر: تاس

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا"