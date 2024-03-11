"سيكون ذلك خيارا جيدا فعلا".. بيربوك ترحب بفكرة لندن حول صواريخ "تاوروس"

أعربت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك عن تأييدها لفكرة نظيرها البريطاني حول شراء لندن صواريخ Taurus الألمانية ونقل صواريخ ستورم شادو البريطانية إلى أوكرانيا.

وقالت الوزيرة الألمانية في حديث لقناة ARD: "سيكون ذلك خيارا جيدا فعلا".

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وأشارت الوزيرة إلى أنه حدث بالفعل "تبادل دائري" مماثل للأسلحة في فترات سابقة .

في وقت سابق، قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، إن بلاده مستعدة لمساعدة ألمانيا في حل القضايا المتعلقة باحتمال توريد صواريخ كروز الألمانية من طراز Taurus إلى أوكرانيا.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة Sueddeutsche Zeitung، أن بلاده يمكنها النظر في خيار شراء الصواريخ الألمانية ونقل صواريخ ستورم شادو إلى كييف.

ونوه كاميرون بأنه لا يعتقد أن توريد الصواريخ المجنحة إلى أوكرانيا، سيؤدي بالضرورة إلى تصعيد الصراع.

في وقت سابق، جدد المستشار الألماني أولاف شولتس معارضته تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" لأن ذلك سيتطلب مشاركة العسكريين الألمان في تشغيلها والإشراف عليها، وهذا ما لا تريده برلين.

من جانبها تعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، تتعارض مع التسوية، وتجعل دول حلف شمال الأطلسي تشارك بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

المصدر: نوفوستي