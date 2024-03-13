الخارجية الروسية: روسيا ستواصل تعزيز حماية محطة زابوروجيه الكهروذرية

قالت الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي سيواصل تعزيز حماية محطة زابوروجيه الكهروذرية ومدينة إنيرغودار ومنع محاولات نظام كييف ورعاته من التعدي عليها.

وأضافت الوزارة في بيان، صدر بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعودة المحطة إلى السيطرة الروسية: "في ظل الظروف الحالية، سنواصل تعزيز حماية محطة زابوروجيه الكهروذرية ومدينة إنيرغودار، بطريقة تمنع نظام كييف ورعاته الممثلين بالغرب الجماعي، من الاعتداء عليها".

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وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه مباشرة بعد عودة المحطة إلى "الأسرة النووية" الروسية، أصبحت سلامتها وعملها الفعال مهددة باستمرار من قبل سلطات كييف، التي ليس فقط تقوم باستفزازات ضد المحطة ومدينتها التابعة إنيرغودار، بل وتواصل كذلك ترويع العاملين في هذه المؤسسة وأفراد أسرهم.

ونوهت الوزارة بأن الجانب الروسي، ومع الأخذ في الاعتبار موقع المحطة القريب من خط التماس العسكري، قام بدعوة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتواجد في المحطة. ووصلت المجموعة الأولى منهم إلى هناك في 1 سبتمبر 2022. وكانت مهمتهم الرئيسية تكمن في"منع التهديدات التي يشكلها نظام طييف لأمن وسلامة المحطة".

وأعربت الخارجية الروسية عن امتنانها الخاص لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي زار روسيا 12 مرة منذ مارس 2022، بما في ذلك أربع مرات في محطة زابوروجيه بدعوة من الجانب الروسي.

وشددت وزارة الخارجية الروسية بشكل خاص على أن أي قرارات، وكذلك تصريحات المسؤولين والمنظمات الدولية، التي تدعو إلى "عودة" المحطة إلى سيطرة أوكرانيا أو فرض رقابة دولية عليها، تعتبر بمثابة تطاول على سيادة روسيا ووحدة أراضيها.

المصدر: تاس