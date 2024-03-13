الحرس الوطني الروسي يقتل 30 عنصرا من القوات الأوكرانية خلال محاولة اقتحامها مقاطعة بيلغورود

أفاد مصدر في المكتب الصحفي للحرس الوطني الروسي، بأن عناصر الحرس قتلوا 30 من القوميين الأوكرانيين في ليلة 12 مارس، خلال محاولة اقتحام لمقاطعة بيلغورود.

وقال المصدر في حديث لمراسل تاس: "في الليلة بين 11 و12 مارس، حاولت مجموعة من قوات العدو يبلغ إجمالي أفرادها أكثر من 300 مسلح، بدعم من المركبات المدرعة، تنفيذ عملية اقتحام لحدود الدولة الروسية في مقاطعة بيلغورود".

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وأضاف المصدر القول: "لكن بفضل التدابير الماهرة التي قامت بها وحدات المدفعية التابعة للحرس الروسي وتصرفها بقدر عال من المهنية والاحتراف، تم القضاء على 30 مسلحا وعلى طاقمي مدفعي قذائف هاون".

في يوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش بالتعاون مع حرس الحدود التابع لهيئة الأمن الفيدرالية، أحبطوا صباح الثلاثاء محاولة أوكرانية لاختراق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك.

المصدر: تاس