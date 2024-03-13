"بلومبرغ": أستراليا تشك في تعطيل واشنطن لجدول تسليم غواصات نووية

أفادت وكالة بلومبرغ، بأن أستراليا تشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة قد تعطل الجدول الزمني لتسليم الغواصات النووية ضمن التحالف العسكري السياسي AUKUS.

وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة ستنتج في عام 2025، غواصة واحدة فقط من طراز فيرجينيا، في حين كان من المفترض أن تنتج غواصتين.

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ووفقا للوكالة، هذا الظرف يلقي ظلالا من الشك على قدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها تجاه كانبيرا – تسليم خمس غواصات تعمل بالطاقة النووية.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكولم تورنبول قوله: "الحقيقة هي أن الأمريكيين لا يرغبون بزيادة مشكلة نقص الغواصات لديهم من خلال منحها أو بيعها لأستراليا".

وأضاف تورنبول أن الولايات المتحدة، تبذل كل الجهود لكي تواكب الصناعة العسكرية الصينية ولن تضحي باحتياجاتها الخاصة لتلبية مطالب أستراليا.

تهدف اتفاقية AUKUS (أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة)، الموقعة في سبتمبر 2021، إلى مواجهة نفوذ الصين المتزايد ووجودها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وللوثيقة اتجاهين رئيسيين: حصول أستراليا على غواصات نووية تحمل أسلحة تقليدية والتبادل الثلاثي للتكنولوجيات المتقدمة بما في ذلك الذكاء الكمي والفرط صوتي والذكاء الاصطناعي.

ولتحقيق ذلك، تخلت كانبيرا عن عقد لشراء غواصات تقليدية مع فرنسا، مما تسبب في خلاف دبلوماسي بين البلدين.

المصدر: نوفوستي